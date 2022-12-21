Елена Павлюченко: «Ни в одном субъекте России такого количества образовательных организаций не проектировалось и не строилось, как в нашей республике»

«Ни в одном субъекте России такого количества образовательных организаций (дошкольных и общего образования) не проектировалось и не строилось, как в нашей республике. За этим стоит огромная работа команды главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова, который уделяет огромное внимание вопросам образования и считает, что модернизация этой сферы — одно из важных направлений в развитии региона. Да, есть проблемы и сложности, но системная работа в этом направлении, я уверена, даст свои плоды. При таком подходе все поставленные задачи будут решены, и к 2026 году в Дагестане появится много современных, красивых образовательных пространств, которые будут мотивировать детей к получению качественного образования», — сказала Председатель Комитета по образованию и науке НС РД, Региональный координатор проекта «Новая школа» Елена Павлюченко.