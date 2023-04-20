Елена Павлюченко: «Глава Дагестана уделил в Послании особое внимание сфере образования»

Послание Главы Республики Дагестан Народному Собранию прокомментировала председатель Комитета НС по науке и образованию Елена Павлюченко.

«С большим воодушевлением и большими надеждами слушала это Послание. В нем большое внимание было уделено сфере образования.

Стоит отметить, что Глава Дагестана Сергей Меликов данному направлению уделяет огромное значение. Сегодня образование является базовой платформой для социально-экономического развития региона. И, конечно же, приоритет для нас – доступность и качество образования для всех детей нашей республики.

В этом плане очень многое сделано, и сегодня делается еще больше. Наш регион является лидером по количеству строящихся объектов образования, детских садов, мы также являемся лидерами по количеству школ, вошедших в программу капитального ремонта. Это ко многому обязывает: чтобы объекты сдавались вовремя, чтобы дети пошли в современные школы, которые будут их стимулировать к получению качественного образования.

Очень важный аспект, который отметил Глава, – подготовка кадров. Здесь нам надо поработать над тем, чтобы поставить в приоритет профессию педагога и наставника. Без учителей мы не получим ни строителей, ни инженеров, ни космонавтов, ни летчиков, ни грамотных управленцев. Поэтому нам надо приложить максимум усилий, чтобы поднять статус учителя, отметить их работу, и самое главное, – сориентировать наших детей, чтобы они захотели стать педагогами. И в этом плане мы должны создавать педагогические классы, повышать статус учителя.

Отдельно Глава остановился на подготовке кадров для экономики региона. Это очень важно, поэтому депутатский корпус обязательно подключится к работе группы, о которой сегодня сказал Глава, чтобы синхронизировать подготовку кадров среднего профессионального образования для нужд региона», — сказала Елена Павлюченко.