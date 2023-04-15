Елена Ельникова поздравила военнослужащих Каспийской флотилии с предстоящими праздниками

Координатор партпроекта «Женское движение Единой России», депутат Народного Собрания Республики Дагестан Елена Ельникова и активистки движения поздравили военнослужащих Каспийской флотилии с предстоящими светлыми праздниками — православной Пасхой и мусульманской Ураза Байрам, и преподнесли им куличи и сладости.

«Сегодня мы с большим удовольствием поздравляем наших ребят с двумя предстоящими праздниками, не разделяя их ни по вероисповеданию, ни по национальности. Наши воины вместе бок о бок защищают наш общий дом – Россию. И мы всегда будем рядом, поддерживать бойцов и их семьи. Желаю им исполнить свой воинский долг и вернуться живыми и здоровыми к своим родным», — отметила Елена Ельникова.

Заместитель Командующего Каспийской флотилии Сергей Ракаускас в свою очередь поблагодарил женщин за теплые слова и проявленную заботу о военнослужащих. Он отметил, что им очень приятно внимание депутатского корпуса и общественных организаций республики.

Активистки движения также попросили представителей Каспийской флотилии передать участникам СВО на передовую письма и рисунки, которые с большой любовью подготовили школьники гимназий № 56, №33 г.Махачкалы к предстоящему Дню Победы. А часть картин останется в стенах воинской части и будет украшать интерьеры Каспийской флотилии.