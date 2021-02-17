Елена Арбулиева приняла участие в пресс-конференции по вопросам борьбы с COVID-19

Главный инфекционист Министерства здравоохранения РД Елена Арбулиева в рамках пресс-конференции по вопросам противодействия коронавирусу отметила, что контроль над эпидемиологической ситуацией возможен лишь при уровне вакцинации населения порядка 70-80%. По словам специалиста, никаких осложнений после прививки нет, за исключением небольшого повышения температуры. Также Елена Арбулиева отметила, что в республике созданы оптимальные условия для доставки и хранения вакцины. Холодильное оборудование завезено в необходимом объеме.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники