Вакцинация

Елена Арбулиева приняла участие в пресс-конференции по вопросам борьбы с COVID-19

Оставить комментарий

Главный инфекционист Министерства здравоохранения РД Елена Арбулиева в рамках пресс-конференции по вопросам противодействия коронавирусу отметила, что контроль над эпидемиологической ситуацией возможен лишь при уровне вакцинации населения порядка 70-80%. По словам специалиста, никаких осложнений после прививки нет, за исключением небольшого повышения температуры. Также Елена Арбулиева отметила, что в республике созданы оптимальные условия для доставки и хранения вакцины. Холодильное оборудование завезено в необходимом объеме.

Также читают:

Главы ряда муниципалитетов республики вакцинировал...
Сотрудники Минпечати начали прививаться от COVID- ...
Глава Хасавюрта Корголи Корголиев прошел вакцинаци...
Сергей Меликов назначил руководителей управлений А...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *