Елена Арбулиева ответила на вопросы по вакцинации

Завкафедрой инфекционных болезней ДГМУ Елена Арбулиева ответила на вопросы журналистов по поводу противоковидной вакцинации. По словам специалиста, на данный момент существуют три вакцины, две из которых уже запатентованы. Вакцинация населения сегодня осуществляется с применением вакцины «Спутник V», эффективность которой превышает девяносто процентов. Вакцина вводится в два этапа с разницей в 21 день. Второй этап позволяет усилить выработку защитных антител. Действие вакцины рассчитано в среднем на 9 месяцев, однако каждый человек должен пройти предварительный медосмотр, который позволит определить у него уровень антител. Если их показатели оптимальны, то вакцинацию проходить не нужно. На данный момент вакцинация в Дагестане проводится в 57 пунктах, уже привились более пяти тысяч дагестанцев.

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