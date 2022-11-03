Электронные услуги и сервисы Росреестра

Дагестанцы, не выходя из дома, могут воспользоваться определенными услугами Росреестра:
— регистрацией недвижимости;
— предоставлением сведений из ЕГРН;
— технической поддержкой;
— сервисами и услугами ФКП Росреестра.
В частности, в графе регистрация недвижимости можно подать заявление о государственной регистрации права, о государственном кадастровом учете, о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, подать заявление об исправлении ошибки или воспользоваться пунктом «Иное».