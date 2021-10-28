Электроэнергетики республики повысили надёжность электроснабжения посёлка Сулак

Электросетевая инфраструктура посёлка Сулак подвергается повышенным нагрузкам в осенне-зимний период из-за массового использования электроприборов. В связи с этим специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» провели комплекс мероприятий для повышения надёжности электроснабжения населённого пункта. Были заменены два километра провода на самонесущий изолированный, отремонтировано 7 КТП, расчищены трассы воздушных линий 10 кВ. Кроме того Сулак будет включён в программу подготовки электросетевых объектов РД к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

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