Электроэнергетические ресурсы являются самыми разносторонне используемыми типами энергии из всех известных

В горах при отсутствии газа электричество наряду с дровами и углем приносит в дома людей тепло, соответственно нагрузка на данную сферу в осенне-зимний период существенно возрастает. Сегодня граждане активно проводят отопительные системы в жилых помещениях, подогрев которых обеспечивается за счет электричества.

Для сохранения оптимального уровня напряжения в сети и недопущения внештатных ситуаций необходим постоянный контроль за данной сферой и периодическое проведение ряда мероприятий, первое из которых это модернизация.

15 декабря проблемы электроэнергетического комплекса муниципалитета обсуждались на встрече главы МО «Агульский район» Закира Каидова с начальником Касумкентских РЭС Русланом Эфендиевым и главным инженером Маратом Шамхаловым.

Встреча, которая проведена по инициативе главы района, состоялась по причине того, что снабжение расходными материалами электросетей района очень слабое и не соответствует оптимальным показателям. В беседе принимал участие и начальник Агульской РЭС Изамудин Шабанов, огласивший все проблемные вопросы и сложные моменты, решение которых улучшит энергоэффективность района.

Одним из озвученных пунктов стало повышение эффективности трансформаторов. Это особенно актуально с наступлением отопительного периода, потому что нагрузка на данные механизмы возрастает в разы, что иногда приводит к внештатным ситуациям. Дополнительно, возросшее потребление электричества приводит снижению напряжения в сети, что негативно сказывается и на работе бытовых приборов.

В рамках беседы был достигнут ряд договоренностей для решения озвученных проблем.

Алена Магомедова