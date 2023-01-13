Общество

Электричество на переселенческой территории Новолакского района и в поселке Караман-2 полностью восстановлено

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В настоящее время электричество в населенных пунктах Новолакского района практически полностью восстановлено. Двое суток жители этих поселений находились без электричества.

Глава Новолакского района, главы поселений Новолак, Тухчар, Новокули, бригады энергетиков работали даже ночью, несмотря на холод и темноту.

В настоящее время работа продолжается в селе Чапаево, где осталось подключить 20% домовладений.

Кроме того, свет в домах жителей Караман-2, которые накануне ночью вышли на федеральную трассу и попытались перекрыть ее, появился.

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