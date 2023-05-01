Региональный координатор Межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк» по Дагестану Эльдар Кадиев награжден памятными именными часами Главы Дагестана Сергея Меликова.

Церемония вручения государственных наград отличившимся дагестанцам прошла сегодня, 1 мая, в Махачкале и была приурочена к Празднику Весны и Труда.

Кадиев отметил, что награда, полученная из рук Главы Дагестана, является достойной оценкой его труда: «Более ценная награда для меня это та оценка моей деятельности, которую мне дают мои родные, мои школьные учителя, которые меня растили и обучали в школе, наш народ и мои командиры, которые своим личным примером показали, что такое мужество и отвага. Государственная награда от Главы Дагестана, боевого офицера, прослужившего всю жизнь во имя отчизны и будущего нашей страны значит для меня многое. Это значит, что мы на верном пути и всё делаем правильно».

Кадиев Эльдар Гасанович — руководитель патриотического движения «Бессмертный полк» по Дагестану, начальник штаба местного отделения «Юнармия» по городу Кизляр. Он родился в городе Хасавюрте. В 1996 году закончил промышленно экономический колледж в Махачкале. В 1991 году ушел добровольцем в ряды вооруженных сил и был призван в 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознамённую бригаду морской пехоты (61-я обрмп). После прохождения учебного центра СпН направлен в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознамённую дивизию ордена Суворова в городе Псков, где проходил службу в отдельном оперативном подразделении. За время срочной службы прошел ряд локальных конфликтов в составе миротворческих сил, как внутри, так и за пределами страны.

В 1996 году в момент захвата больницы бандой Салмана Радуева добровольно пошел в Центральную городскую больницу Хасавюрта в обмен на женщин, детей и стариков. В 2002 году поступил в Юридический институт в Санкт-Петербурге, где проучился до 4 курса. В момент обучения в 2005 году, зайдя в продуктовый магазин, он наткнулся на вооружённых гранатой людей, которые угрожали продавщице. Эльдар попытался начать разговор, но бандиты впоследствии бросили гранату ему под ноги. Когда выяснилось, что граната учебная, он вызвал наряд полицейских, которые доставили задержанных в отдел.

В момент учебы Эльдар Кадиев курировал студентов северного Кавказа межвузовского студгородка, проводя с ними духовно нравственную воспитательную работу. Затем он вернулся в город Кизляр, где и проживает в данный момент. Что такое Донбасс, Эльдар знает не понаслышке. Он является одним из первых добровольцев 2014 года и активным участником Русской весны. В 2019 году в городе Кизляре Кадиев организовал молодежную народную добровольную дружину при главе города, которая проявила себя на самом высоком уровне. В 2020 году принял юнармейский отряд, который получил 1-е место по республике. На базе «Юнармии» он организовал военно-патриотический профильный отряд «Юный десантник». Ребята каждый год выезжают на сборы в военно-патриотические лагеря республики и Крыма, где проявили себя на самом высоком уровне.

Также по его инициативе при поддержке главы республики в городе Кизляре был воздвигнут мемориальный комплекс «Связь поколений». Проект был реализован за счет его личных средств, а все работы проводились совместно с юнармейским отрядом. В данный момент Эльдар Кадиев занимается сбором гуманитарной помощи для жителей Донецка и Луганска, а также закупкой спецоснащения для подразделений специального назначения.

Совместно с жителями республики при поддержке Главы Дагестана Сергея Меликова, Администрации Главы и Правительства РД, Министерства транспорта, Министерства по национальной политике, представителями Минобороны, Секретариата совета безопасности РД и конечно Юнармейского гвардейского профильного отряда «Юный Десантник» им удалось собрать и направить в зону СВО около 100 тон гуманитарного груза, без учета спецгруза для подразделений спецназа и разведки.

Источник: Мирмол