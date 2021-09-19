Эльдар Эльдаров призвал махачкалинцев принять участие в выборах

В Махачкале, как и во всей стране, накануне стартовали выборы в Народное Собрание РД и Государственную Думу РФ. Выборы проходят на 165 избирательных участках городского округа. Участие в процессе активно принимают представители научного сообщества столицы Дагестана.

Председатель Дагестанского отделения Русского географического общества Эльдар Эльдаров призвал махачкалинцев не оставаться безразличными к будущему своей страны: «Я не пропускаю выборы, потому как знаю прекрасно, что это обязанность всех.

От тех, кого мы выберем, зависит и состояние окружающей среды в том числе».