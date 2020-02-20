Экзаменуют девятиклассников

Во втором полугодии каждого учебного года подготовка к сдаче итоговых аттестаций выходит на финишную прямую. Уже в мае нашим выпускникам предстоит на экзаменах продемонстрировать свои знания и навыки.

Только в январе завершился мониторинг выпускников ЕГЭ по всем экзаменационным предметам. Теперь же, 19 февраля, стартовал мониторинг для всех 48 девятиклассников Агульского района. В течение недели им придется сдавать все четыре экзамена, которые они выбрали для сдачи ГИА.

По словам муниципального координатора ЕГЭ Исаевой Л.Р., данный мониторинг предназначен для проверки знаний учащихся и, в случае неудачи, определения дальнейшего алгоритма действий для правильной подготовки к экзаменам.

Первым учащиеся сдавали русский язык. Экзамен проводился с учетом всех временных и технических характеристик настоящей аттестации на основе заданий Федерального института педагогических измерений.

Напомним, что 12 февраля в 9-х классах прошло Итоговое собеседование, которое предполагало аудирование по заданным темам и вопросам. Всего экзамен состоял из четырех заданий, и на него отводилось не более пятнадцати минут индивидуально.

Все экзаменационные этапы для выпускников будут успешно сданы только в случае качественной подготовки и серьезного отношения.

Алена Магомедова