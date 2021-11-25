Эксперты выяснили, за чем туристы едут на Кавказ

Исследование СКФУ показало, что больше 60% туристского потока на Северный Кавказ – это любители санаторно-курортного отдыха, порядка 20% – лыжники, сноубордисты и альпинисты, а более 15% приходится на культурно-познавательный туризм.

Высокий спрос на оздоровительный туризм связывают не только с тем, что регион является бальнеологическим, но и высокими инфраструктурных возможностями приема туристов.

Исследование также показало, что каждый второй турист, посетивший макрорегион, отдыхал в курортных городах Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводске.

Самыми посещаемыми достопримечательностями региона стали Сулакский каньон, Дербент, Грозный, Приэльбрусье и Фиагдон. Что касается, горнолыжного туризма, то популярностью пользуются Приэльбрусье, Архыз и Домбай.