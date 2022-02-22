Эксперты оценили результаты опроса о поддержке беженцев

По результатам исследований ВЦИОМ большинство россиян (от 75 до 82%) поддерживают прием беженцев из Донецкой и Луганской Народных республик и предоставление им материальной помощи. В разных регионах уже начали создаваться специальные штабы на базе общественных приёмных для беженцев будет предоставляться гуманитарная помощь. Так, например, в Ростовскую область уже прибыли добровольцы движения «Мы вместе», представители «Молодой Гвардии Единой России», Молодежки ОНФ и волонтерской роты.

Политконсультант Алёна Август считает, что результаты опроса неудивительны и им можно верить, потому что не смотря на то, что юридически это не единая страна, по-человечески Россия остаётся в едином поле с республиками.

«Это люди, у которых здесь есть родственники, друзья, те, с кем училисьч Ментально мы очень близкие народы. Границы в душе стереть нельзя. Люди тревожатся о своих близких и готовы принимать беженцев», — прокомментировала Август.

Она отметила, что одна из русских черт — помогать тем, кому сейчас плохо и это видно по количеству активистов в регионах страны.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян рассказал, что в текущей ситуации и с учетом новостной картины не удивительно, что 78% опрошенных ВЦИОМом из гуманитарных посылов поддерживают то, что беженцы принимаются на территории России.

«Про выплату 10 000 рублей — это поддерживают тоже 2/3 опрошенных. Там больше 60 тысяч человек, это не большие деньги. Эти деньги не решили бы какую-то задачу, и для нашего бюджета это немного», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что процесс адаптации людей для регионов будет не простой, потому что каждый субъект рассматривает свои возможности отдельно.

Источник: https://www.ridus.ru/news/374457