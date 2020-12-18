Политика

Эксперты назвали важные для Дагестана итоги пресс-конференции Путина

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Эксперты из Общественного совета Минэкономразвития Дагестана прокомментировали итоги пресс-конференции Путина. Политолог Эдуард Уразаев отметил, что важным для Дагестана является решение Президента о «новогодней» выплате на каждого ребенка до 7 лет. Эти деньги семьи получат до 1 января.
Уразаев считает меру важной для республики с высоким уровнем рождаемости и низкими доходами населения.
Политолог подчёркивает и важность для региона развития внутреннего туризма, о котором говорил Президент, тем более, что Сергей Меликов уже нацелен на укрепление индустрии путешествий.
Дагестан выиграет и от укрепления уровня продуктовой независимости, как производитель экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
Экономист Маир Пашаев считает важным то, что стране удалось не допустить значительного снижения уровня ВВП, несмотря на кризис.
Председатель Общественного совета, профессор ДГУНХ Шахмардан Мудуев назвал пресс-конференцию Путина хорошим способом взаимодействия власти и народа. Россияне узнали о планах государства и Владимира Путина на ближайшее время, направленных на развитие экономики и социальной сферы.

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