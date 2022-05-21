Эксперты межрелигиозного форума встретились со студентами колледжей г. Дербент и Дагестанские Огни

В рамках выездного дня в г. Дербент эксперты IX Международного межрелигиозного молодежного форума встретились со студентами образовательных организаций г. Дагестанские Огни и г. Дербент.

В частности, Колледж народных промыслов и туризма посетили Нухкади Бахмудкадиев, ректор Дагестанского гуманитарного института, Шамиль Кашаф, заведующий Научно-издательским центром Института востоковедения Российской академии наук, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья, ведущий диакон Дмитрий Асратян, редактор пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси и Шамиль Рахманов, религиозный и общественный деятель, представитель Муфтията РД по Магарамкентскому району.

Тема духовно-нравственного воспитания молодежи сегодня важна как никогда и общение с религиозными деятелями носит скорее не нравоучительный, а наставнический характер. А потому атмосфера в зале царила теплая и доброжелательная. Ребята активно задавали вопросы, а эксперты с удовольствием отвечали.

В Дербентском профессионально-педагогическом колледже побывали Мурад Шафиев, заместитель министра по национальной политике и делам религий РД, Ильнар Гайнутдинов, руководитель Управления научно-издательской деятельности ЦРО «Духовное собрание мусульман России» и диакон Александр Мележеев из Орловской области.

Во время встречи эксперты и студенты обсудили профилактику экстремистских течений, а также других деструктивных субкультур. Шафиев подчеркнул, что тема межнационального и межконфессионального согласия очень важна. По его словам, важно поддерживать тот опыт, который накопила республика за многие столетия мирного существования представителей разных национальностей и конфессий и передавать следующим поколениям.

В Дербентском медицинском колледже имени Г.А. Илизарова побывали Адхам Таммам Фаррадж Абдуррахман, доктор исламских и арабских исследований в области исламского права и его основ, профессор (Египет) и Мухаммад Майранов, имам джума-мечети им. Ярагского г. Дербент. Зарубежный богослов также поднял проблему распространения идеологии терроризма.

Как рассказал Адхам Таммам Фаррадж Абдуррахман, одной из причин распространения деструктивных идей является неправильное понимание религиозных текстов и учений. По его словам, важно обращаться к достоверным источникам, богословам, а не той информации, которая поступает через интернет-пространство.

Эксперты, посетившие Медицинский колледж имени Башларова – Айнур Закиров, помощник председателя РДУМ Свердловской области при ЦДУМ и Рамазан Алиев, муфтий Дальнего Востока говорили о формировании духовного стержня. Особенно это важно, по словам спикеров, для студентов, выбравших профессию медицинского работника. «Ваша профессия – это, прежде всего, человеческие качества, высокая духовность, нравственность, милосердное отношение к окружающим», – сказал Алиев.

Малик Бабаев, помощник муфтия Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России и Магомед Мукошдибиров, первый заместитель муфтия ЦРО «Духовное управление мусульман Сибири» посетили Аграрный колледж в г. Дагестанские Огни.

Эксперты подняли очень важную тему – вовлеченность молодежи в деструктивные течения посредством интернета и социальных сетей. Спикеры призвали студентов быть бдительными перед лицом серьезных угроз – таких, как терроризм и экстремизм, осознанно подходить к выбору своего окружения.

Тему гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования культуры позитивного межнационального взаимодействия подняли эксперты межрелигиозного молодежного форума Роман Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения, Рамиль Мурадимов, имам-хатыб мечети Рамазан; заместитель мухтасиба Кировского-Московского районов Республики Татарстан и Гаджи Абдулаев, заместитель начальника отдела информационного противодействия экстремизму ЦПЭ МВД по РД на встрече со студентами Колледжа экономики и права.

Выступающие отметили, что экстремизм в современном обществе является серьезной проблемой, которая угрожает безопасности общества и нарушает конституционные принципы функционирования государства.

Представитель правоохранительных органов призвал учащихся тщательнее изучать законодательство, мониторить сайт Минюста республики, чтобы знать, как запрещенные на территории России организации, так и об ответственности за незаконную деятельность.

Еще одна встреча прошла со студентами Железнодорожного колледжа города Дербент. Его посетили Исагаджи Османов, руководитель Региональной общественной организации «Культурно-просветительный центр «Дагестан» (г. Санкт-Петербург) и Сергей Киришов, вице-президент Объединения буддистов Калмыкии, член Общественной палаты Республики Калмыкия.

Они также в своих выступлениях говорили о важности своевременного предупреждения и пресечения проявлений экстремизма, обращения за знаниями к достоверным источникам и богословам. Эксперты призвали быть особенно осторожными и ни в коем случае не вступать в сомнительные организации и т.д.

Отметим, что встречи во всех колледжах проходили в двустороннем формате. Студенты смогли задать вопросы по обсуждаемой теме, на которые получили исчерпывающие ответы.