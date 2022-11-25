Эксперты из Дагестана стали победителями премии экспертного сообщества «Росмолодежь.Гранты 2022»

С 21 по 23 ноября на базе ГАУ ДПО «Центра знаний «Машук» в Пятигорске прошла образовательная программа для экспертов Росмолодежь.Гранты.

Образовательная программа была рассчитана как на опытных специалистов, которые уже много лет оценивают претендентов на получение грантов от Росмолодежи, так и на новичков в этом виде деятельности. Кроме образовательного блока для участников были подготовлены и другие формы активностей: «Чистые игры», «Донорская акция», «Диалоги с Героями», «Молодежный квиз» и «Нейрографика».

В рамках образовательной программы состоялось подведение итогов деятельности экспертов Росмолодежь.Гранты в 2022 году, которое сопровождалось торжественным награждением активных экспертов и определением победителей премии экспертного сообщества.

По итогам конкурса в двух номинациях победителями стали эксперты от Дагестана Абдулхалим Раджабов и Шевкет Крумов.