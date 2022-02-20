Экспертный совет Росмолодежи будет иметь в составе 8 дагестанцев

С 10 декабря по 20 января прошёл конкурс по отбору участников экспертного совета Росмолодежи. На участие было подано больше 1300 заявок.

Всего в составе совета предусмотрено 640 участников, представляющих разные регионы России.

По результатам конкурса Дагестан будет представлять 8 экспертов: Патимат Омарова, Шевкет Крумов, Абдулхаким Раджабов, Халетдин Курбанов, Рашид Абдуллаев, Вали Арсланалиев, Магомед Курбанов, Ренат Кахриманов.

Экспертный совет Росмолодежи будет оценивать проекты, выставленные на участие в грантовых конкурсах.