Экспертная Медиашкола проводит семинары в Махачкале

Экспертная Медиашкола проводит семинар в Махачкале в восьмой раз. 60 студентов ДГТУ приняли участие в обсуждении механизма распространения фейковых новостей.

Ведущий информационно-образовательной рубрики школы Владимир Князев рассказал слушателям о методах распознавания недостоверных новостей. Он отметил важность согласованности СМИ в освещении местных событий. В противном случае слухи искажают информацию и рождаются фейки.

Начальник управления Администрации главы и правительства РД по информационной политике Зубайру Зубайруев отметил, что каждый человек, участвующий в информационном потоке, должен помнить о сохранении отношений между национальностями. По мнению Зубайруева, важно научиться не поддаваться на пагубное влияние провокационных слухов и новостей.

Проект «Экспертная Медиашкола» реализуется на средства гранта президента страны.