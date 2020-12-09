Эксперт заявил, что коронавирус не сможет преодолеть вакцинный иммунитет еще два-три года

Мутации коронавируса, которые позволят ему преодолеть иммунитет от вакцины, смогут развиться только через два-три года. Такое мнение выразил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

«Вирус сможет преодолеть вакцинный иммунитет в общем-то очень нескоро. Чтобы вирус мутировал буквально настолько, чтобы не распознавалось ничего, это достаточно сложно, это длительное количество времени вирус должен мутировать. По нашим представлениям, это примерно два-три года», — сказал он в среду в интервью телеканалу «Россия-24».

Волчков подчеркнул, что вакцина — это не индивидуальное средство защиты от коронавируса, а коллективное. По его словам, необходимо прививаться массово и одномоментно. «Сейчас основная проблема вакцин по всему миру — их дефицит, но массовая одновременная вакцинация, она как раз приведет к тому, что мы сможем побороть пандемию, что COVID-19 уйдет», — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что масштабная вакцинация от коронавируса российских врачей и учителей может начаться уже в конце следующей недели. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре 2020 года, правительство в настоящее время оценивает возможность расширения состава приоритетных групп для вакцинации.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/10197545