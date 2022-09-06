Эксперт: «В борьбе за туриста важно не допускать ошибок Сочи»

Власти Дагестана планируют приступить к созданию нового города-курорта на Каспии в следующем году, там же могут построить всероссийский детский центр, сообщил журналистам глава региона Сергей Меликов. Идею возведения города-курорта на каспийском побережье прокомментировала для «Молодежки» руководитель Гильдии межэтнической журналистики и член Общественной палаты России Маргарита Лянге, неоднократно бывавшая в Дагестане.

— Идея вполне жизнеспособна. У Дагестана есть свои преимущества, одно из них – сочетание в регионе как морского, так и горного кластера. Иными словами, ваша республика способна заинтересовать как тех гостей, для которых отдых – это прежде всего «купаться и загорать», так и тех, кто интересуется живописными локациями, любуется природой, выдвигается в походы по горам и лесам.

К тому же именно в Дагестане расположен один из древнейших городов страны Дербент с его старинной цитаделью, а для многих это тоже привлекательно. То есть с точки зрения потенциала Дагестан очень привлекателен сразу для различных категорий туристов (с их разными устремлениями).

Разговор у нас откровенный, поэтому скажу и о минусах. Это инфраструктура. Бывая в республике, я обратила внимание на то, что значительная часть побережья уже, так сказать, поделена. Это проблема, которую еще предстоит решать. И еще: мне трудно судить о конкретных объемах инвестиций, но понятно, что вложения потребуются очень внушительные.

Другой нюанс: дагестанцы только-только нарабатывают опыт по приему и обслуживанию приезжих. Нет сомнений, жители республики очень гостеприимны, а дагестанская кухня – это сам по себе дополнительный фактор привлечения туристов. О ее блюдах потом с удовольствием вспоминают многие гости горного края. Но вот специфические навыки работы именно в формате туриндустрии – их освоение и развитие еще впереди.

Природа, повторюсь, очень важный козырь Дагестана. Образно выражаясь, в схватку за туриста сейчас вступили самые разные субъекты Российской Федерации, но далеко не все они (особенно если говорить о равнинных территориях) способны дать то, что есть в Дагестане, – живописные виды с вершин, рокот горных бурных рек, красивые водопады и озера, панорамные обзоры каньонов и ущелий.

Но они будут стараться брать другим. В частности, качеством сервиса и развитой инфраструктурой.

Напоследок могу поделиться своим личным опытом охлаждения к такому популярному у части туристов региону, как Сочи. Кстати, это локация, по ряду признаков похожая на Дагестан, – солнце, теплое море, красивые пейзажи…

И что же? В какой-то период иные тамошние функционеры от туризма и некоторые местные жители, видимо, поверили в безальтернативность этого варианта: мол, «а куда они денутся?»

Далее последовали весьма отпугивающие тенденции: например, дикий скачок цен на местные товары и услуги. Он был таким резким, что многие традиционные гости Сочи стали оглядываться: а нет ли примерно того же набора услуг в другом месте и за другую сумму?

Оказалось, что есть. Туризм – пространство жесткой конкуренции, и проиграет тот, кто хоть ненадолго забудет об этом. Признаться, лично я с тех пор в сочинских краях бываю только в деловых поездках. И это далеко не только мой выбор.

Я с симпатией отношусь к вашему региону – и очень надеюсь, что в Дагестане учтут в том числе и ошибки коллег по туристической сфере. И сделают нужные выводы.

Источник: Молодежь Дагестана