Здравоохранение

Эксперт: у 20% перенесших COVID-19 беременных дети отстают в развитии

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Замедление темпов развития у детей наблюдается в 20% случаев, если мать перенесла коронавирус во время беременности, так как эта инфекция вызывает нарушение плацентарного кровообращения. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. 

«Доказано, что коронавирус вызывает изменение в плаценте. И когда женщина заболевает коронавирусом во время беременности, происходит нарушение плацентарного кровообращения. В результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития. Замедление темпов развития — как психического, так и физического — у таких детей абсолютно четко прослеживается в 20% случаев», — сказал он. 

Горелов отметил, что если вовремя обратить на это внимание и проходить реабилитацию, то эти последствия можно нивелировать. 

По словам специалиста, у детей раннего возраста, которые сами перенесли ковид, наиболее частым осложнением становится синдром Кавасаки. 

«Самым грозным для детей после четырех лет является мультисистемный воспалительный синдром, когда поражается несколько органов и систем, а первично заболевание протекает чаще незамеченным в семейном очаге. Ребенок вроде бы не болел, а через две-три недели у него повышается температура до 39-40 градусов, поражается несколько органов и систем, что может привести к реанимации», — отметил инфекционист. 

Источник: ТАСС

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