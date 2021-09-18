Эксперт ЦОМ прокомментировала общую картину второго дня голосования

Алиева Бика Шапиевна- заведующая кафедрой социального факультета ДГУ, доктор наук, профессор, член Общественной палаты РД, эксперт ЦОМ: «Как эксперт от Общественной палаты, нахожусь в Центре общественного наблюдения, для осуществления мониторинга хода выборов в Государственную Думу и Народное собрание Республики Дагестан. С удовлетворением хочется отметить, что общая картина голосования на второй день, достаточно благоприятная, отмечается рост явки на выборы, голосование идёт без грубых нарушений, с соблюдением всех норм избирательного процесса. Камеры видеонаблюдений показывают высокую активность избирателей, к примеру, на 13 часов 45 минут в Махачкале в УИК 1027; УИК 1112; УИК 1066; УИК 1004, в г. Хасавюрте УИК 1604; 1600 отмечается рост активности избирателей, как показатель проявления у населения роста гражданской позиции и ответственности».

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники