Общество

Эксперт Саид Ниналалов — о приезде Мишустина в Дагестан

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Эксперт Саид Ниналалов рассказал о том, какое значение имеет приезд председателя правительства страны для Дагестана. Он отмечает, что приезд премьер-министра говорит об особом внимании руководства страны к региону.

Михаил Мишустин посмотрел, как выполняются инвестпроекты республики, побывал в Дербенте и в строящемся микрорайоне в Каспийске.

Мишустин ознакомился с тем, как республика начинает решать проблемы водоснабжения и водоотведения, а также вопросы земельно-имущественных отношений, без решения которых невозможен приход в республику частных инвесторов и рост туристического потока.

По словам Ниналалова, важнейшей задачей является разработка и реализация стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, которая будет соответствовать обозначенным Президентом РФ Владимиром Путиным национальным целям.

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