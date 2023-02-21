Амирхан Межитов: «Послание гласит, что Россия будет строить новое общество в интересах своей страны, основанное на принципах добра и справедливости»

Эксперт республиканской газеты «Голос степи», исполнительный секретарь Ногайского местного отделения ВВП «Единая Россия», секретарь Ногайского отделения Русского географического общества РФ Амирхан Межитов поделился своим мнением о сегодняшнем послании президента России Владимира Путина.

«Послание Президента страны Владимира Путина традиционно охватывает огромный спектр животрепещущих вопросов, над которыми у нас еще будет возможность поразмышлять и осмыслить их глубинный смысл.

Но даже с точки зрения первых горячих впечатлений можно судить, что смысл многих тезисов Послания может быть раскрыт в ходе реализации поручений, содержащихся в его речи. Поручений, в самом прямом смысле по выражению самого Главы государства, определяющих будущее нашей страны. Причем поручений не только органам власти. Это было обращение ко всем нам, когда он начал свое выступление с фразы, что именно «на каждом из нас лежит колоссальная ответственность». Ответственность за страну, за наше будущее.

Сразу обращает на себя внимание логика построения Послания. Начав с посыла о заботе бойцов, выполняющих задачи по защите Родины, знания, опыт и героизм которых, по сути дела, формируют новую современную российскую армию, он настраивает нас всех на построение нового общества.

Владимир Путин недвусмысленно объяснил, что решение всех задач, последовательно вытекающих из Послания, станет возможным только в том случае, если мы откажемся от западной модели экономики, которая основана исключительно на извлечении прибыли за счет грабежа и колонизации. В этой части его тезисов содержится весьма содержательный и глубокий смысл. Ориентируясь на собственные источники ресурсов, как финансовых, интеллектуальных, технологических и множества других собственных возможностей, он совершенно откровенно признал, что капиталистическая-рыночная модель экономики не может служить нам ориентиром. Фактически это означает, что отныне России различного рода западные МВФ и МБР, являющиеся инструментом колонизации, не указ.

Следовательно, теперь можно смело рассчитывать, что Россия будет строить новое общество в интересах своей страны, основанное на принципах добра и справедливости.

Только в этом случае возможно решить задачи перевода российской системы высшего образования на традиционную базовые российские основы. Следовательно, можно рассчитывать, что болонская система высшего образования, навязанная нам Западом, будет ликвидирована. А отсюда теплится надежда, что очередь дойдет и до системы среднего образования, поскольку наступают времена не вызовов, а надежд».

Источник: Голос Степи