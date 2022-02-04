Эксперт: ранее вакцинированные после заражения «омикроном» болеют не более недели

Ранее вакцинированные от коронавируса люди после заражения штаммом «омикрон» чаще всего болеют до недели и без остающихся симптомов, тогда как пациенты, не прошедшие вакцинацию, болеют дольше и с различными осложнениями. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«По первым наблюдениям за выздоравливающими можно сделать вывод, что у ранее вакцинированных COVID-19, [вызванный штаммом «омикрон»], чаще всего завершается через 5-7 дней без каких-либо остающихся симптомов. Однако у пациентов, не болевших в течение предыдущих шести месяцев, не прошедших вакцинацию и своевременную ревакцинацию, заболевание продолжается существенно дольше», — рассказала она.

Руженцова отметила, что у пациентов, которые не прошли вакцинацию или не переболели ковидом в последние шесть месяцев после завершения основного курса терапии сохраняется слабость, утомляемость, тревожность, нарушения сна, ухудшение памяти, снижение сообразительности, ощущение «тумана в голове», кашель и одышка при нагрузках. Также нередко отмечаются обострения тонзиллита, синусита и других хронических заболеваний.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/13590139