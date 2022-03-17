Эксперт предположил, когда в России могут отменить масочный режим

Отмена масочного режима в России возможна в апреле-мае, после окончания сезона ОРВИ, но будет зависеть от коечного фонда, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Он сообщил, что масочный режим в РФ устанавливается и отменяется не властями регионов, а главным санитарным врачом РФ Анной Поповой. Вознесенский также отметил, что помимо коронавирусной инфекции есть еще грипп и несколько десятков другие острых респираторных вирусных инфекций.

«Все-таки сезон этих заболеваний — это март месяц включительно, и вполне вероятна отмена масочного режима именно с наступлением апреля и мая месяца, но это опять же будет зависеть от… того тренда, который мы будем видеть по коечному фонду», — сказал эксперт.