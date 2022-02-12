Эксперт Маляревский: пытаются обмануть россиян за счет всплеска заболеваемости COVID-19

В России высокий уровень заболеваемости COVID-19, и этим могут воспользоваться мошенники, предупредил IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский в интервью радио Sputnik.

Злоумышленники постараются извлечь максимум выгоды из ситуации, сложившейся в результате распространения штамма «омикрон», считает Маляревский. Мошенники часто придумывают «наживку» для обмана своих потенциальных жертв, используя новостную повестку, пояснил он.

«Мошенники очень пластичны, изобретательны, поэтому всегда используют самые разнообразные способы, чтобы выудить из нас различную приватную информацию. Что они используют в качестве наживки, зависит от ситуации. При этом часто они акцентируются на новостной повестке», – отметил эксперт.

Тема выплат и льгот, так или иначе связанных с COVID-19, это то, на чем могут сыграть «коронавирусные» мошенники, продолжил Маляревский.

«Сейчас новостная повестка опять включает в себя COVID-19, поэтому мошенники обязательно будут активно это использовать, активно давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и так далее», – сказал он.

По словам эксперта, какую бы тему ни эксплуатировали злоумышленники, они часто прибегают к фишинговым рассылкам.

«Человек получает письмо, которое может выглядеть, например, как (сообщение, – ред.) от государственной структуры или от медицинского центра, как рассылка благотворительной организации и даже как присланное кем-то из знакомых. В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность», – уточнил Маляревский.

Чтобы не попадаться на уловки мошенников, нужно обращать внимание на несоответствия в текстах подобных сообщений.

«Универсальная рекомендация – быть начеку, настораживаться при любых несостыковках в том, что вам говорят предполагаемые мошенники, выполнять перекрестные проверки», – посоветовал эксперт.

Также следует проверять ту информацию, которая есть в письме, добавил он.

«Если они ссылаются, например, на номер постановления, проверить номер этого постановления в интернете. В любом случае никому не называть своих платежных данных, потому что, имея в руках номер карточки или код с обратной стороны карты, мошенники могут сделать достаточно много», – предупредил Александр Маляревский в интервью радио Sputnik.

Источник: РИА Новости