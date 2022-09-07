Эксперт: «Курорт на Каспии даст Дагестану десятки тысяч рабочих мест»

— Речь идет о масштабном проекте на отрезке каспийского побережья в Каякентском районе. Общая площадь курортной зоны согласно замыслу составит 5 тысяч гектаров. Примерная локация – участок побережья между Новокаякентом и озером Папас.

Один из крупных объектов в ее пределах — новый федеральный детский центр «Дагестан». Это некий аналог «Артека», но на берегах не Черного, а Каспийского моря. Центр будет круглогодичным: дети будут здесь и учиться, и отдыхать.

Предполагаемая площадь земельного участка для возведения детского центра — 126 гектаров. Это комплекс на 1260 детей, приезжающих со всей страны.

Но дело не только в детях. Проект предусматривает и масштабную зону отдыха взрослых гостей. Это, например, гостиничная зона высокой и средней категории, апартаменты и коттеджи, гостевые дома с дагестанской этникой.

Запланирована туристско-рекреационная зона активного отдыха – это планетарий, аквапарк, аттракционы виртуальной реальности, океанариум, рестораны и кафе.

Другие направления – это агротуризм, спорт, этнодеревня, центр лечебных минеральных вод и грязей, водно-оздоровительный комплекс и ряд других.

Реализация идеи предполагает частно-государственное партнерство и ее поддержку в национальных проектах. В частности, партнерами по реализации замысла могут выступить корпорации «КАВКАЗ.РФ» и «Туризм.РФ», другие институты развития.

Летом идею развития такой курортной зоны на дагестанском побережье Каспия поддержали в Ростуризме. Ее реализация даст Дагестану десятки тысяч новых рабочих мест, — подытожил Нариман Рамазанов.

Источник: Молодежь Дагестана