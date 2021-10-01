Эксперт Байрамбек Магомедов: «Выборная кампания прошла с новшествами»

По мнению эксперта, главного редактора республиканской газеты «Рутульские новости» Байрамбека Магомедова, выборы в Государственную Думу России в 2021 году прошли со многими новшествами. В некоторых регионах проведена апробация дистанционного голосования, выборная кампания длилась три дня. Депутатский корпус законодательного органа страны почти наполовину обновился.

«Единая Россия» сохранила подавляющее большинство в парламенте», — отмечает аналитик.

Но вместе с тем нужно отметить, что партия власти «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу восьмого созыва получила 324 мандата, вместо 343 мандатов в Госдуме седьмого созыва.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора «Вести Агула»