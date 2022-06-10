Экс-руководитель Дагестанстата Айганат Эфендиева награждена Благодарностью Главы РД и Почетной грамотой Правительства

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Руслан Алиев поздравил с 65-летним юбилеем экс-руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан (Дагенстанстата) Айганат Эфендиеву.

Руслан Алиев от имени Главы РД Сергея Меликова, Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова поблагодарил Айганат Эфендиеву за вклад в развитие статистической службы, в социально-экономическое развитие республики.

Первый вице-премьер вручил Айганат Эфендиевой Благодарность Главы Республики Дагестан и Почетную грамоту Правительства Республики Дагестан.

Отметим, что Айганат Шевкетовна Эфендиева работала в органах государственной статистики работала с 1979 года, начиная с должности экономиста.