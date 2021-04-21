Экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов призвал дагестанцев старше 60 лет к вакцинации от COVID-19

Почётный председатель Госсовета Республики Дагестан Магомедали Магомедов вместе с супругой прошли вакцинацию от COVID-19 и тем самым показали пример дагестанцам старшего поколения. По словам 90-летнего Магомедали Магомедова, вакцинация — это единственный способ остановить опасную инфекцию, так как в возрасте 60+ риски заболеть увеличиваются.

Вакцинацию Магомедали Магомедов прошел у себя дома, после осмотра врачей поликлиники при РКБ #2. Врачи наблюдали ещё в течение получаса после прививки, перенесли вакцинацию хорошо.

Таким же образом, то есть с наблюдением врачей на дому, вакцинацию может пройти любой желающий старшего возраста, а также лица с хроническими заболеваниями и маломобильные граждане.

Достаточно просто обратиться в поликлинику по месту жительства и записаться на вакцинацию или сделать это через сайт Госуслуги.