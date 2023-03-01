Экс-первого замминистра образования и науки Дагестана, заслуженный учитель РД Нателла Мусалаева прокомментирова интервью главы РД

«Глава нашей республики Сергей Меликов в своем интервью ГТРК Дагестан обратил внимание на несколько актуальных направлений работы в системе образования в предстоящем году.

Первое и основное это поддержка участников специальной военной операции. Прежде всего, на мой взгляд, мы могли бы оказать большую помощь в подержание морального духа наших военнослужащих. Работа, которая сейчас проводится всеми нами и исполнительными органами по оказанию помощи семьям участников СВО очень большая. Хотелось бы не останавливаться на этом. Мы можем принять участие в пополнении фонда, который сейчас организуется в России, и фонда «Мы вместе», который действует в республики с прошлого года. Это ни в коем в случае не деньги, собранные с родителей, а заработанные своим руками: нужно организовать ярмарку детских подделок, сдачу макулатуры и металлолома, как мы делали раньше. Это будет не большим вкладом, но вся эта работа будет полезна не только участникам СВО и их семьям, но и нашим детям, которые смогут ощутить дух единства и патриотизма.

Это подготовка рабочих кадров. У нас много специализированных колледжей, я считаю, что нужно собрать совет в Минобрнауки с представителями эти колледжей, пригласить представителей других министерств, предпринимателей и определить какие специальности буду востребованы для успешного развития экономики в ближайшие годы.

Я думаю, это будет очень правильное решение!

Ну и конечно оптимизм большой внушает обещание В.В. Путина, о том, что, не смотря на никакие трудности и проблемы, не будет свернута программа строительства школ, не будет свернута реализация национальных программ. 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Это возлагает на нас особую ответственность, но вместе с тем поднимет престиж педагога. Все это, я уверена, будет во благо системы образования и республики нашей в целом», — отметила Нателла Мусалаева.