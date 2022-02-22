Экс-министр РФ сравнил события в ДНР со Второй мировой войной

События, которые в последнее время развернулись в Донбассе, являются самым серьезным испытанием для «русского мира» со времен Великой Отечественной войны. Этот факт может объяснить поддержку российскими гражданами беженцев с Донбасса. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, экс-министр РФ по нацполиитке Владимир Зорин, комментируя опрос ВЦИОМ о приеме беженцев на территории РФ.

Ранее главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации гражданского населения с территории республик. ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 78% россиян поддерживают решение о приеме беженцев из Донбасса.

«Есть осознание того, что та трагедия, которая сегодня происходит в этом регионе (Донбассе — прим. URA.RU), наверно, одно из самых серьезных испытаний „русского мира“, который он переживает после Второй Мировой войны. У нас такого противостояния с руководством ближайших соседей, такой беспардонности, такой разнузданности в оценках и терминах еще не наблюдали», — сказал Владимир Зорин.

По мнению члена ОП РФ, это может объяснять поддержку российскими гражданами приема беженцев с Донбасса. «Я думаю, что эта ситуация развивающаяся, и может идти тенденция улучшения отношения к беженцам с точки зрения понимания их трудностей и необходимости им помочь», — уточнил он.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с URA.RU отметил, что регионы готовы к прибытию беженцев. «Московская область готова принять до 10 тысяч, Краснодарский край — до 20 тысяч. На самом деле, объемы достаточно большие. Насколько я понимаю на данный момент сорок тысяч въехало в Россию, но думаю, что это могут быть десятки и даже сотни тысяч», — отметил собеседник агентства.

Минченко напомнил, что многие люди, прибывающие из самопровозглашенных республик Донбасса, имеют российское гражданство. «Если брать преимущественно русскоязычное население ДНР, ЛНР, то здесь понятно, что в бытовом плане легче согласиться, что они ровно такие же русские, только по стечению обстоятельств оказавшиеся на территории другой страны. И интересный факт, что нет беженцев на территорию Украины», — сказал эксперт.

В результате обстрелов со стороны украинских войск 21 февраля один военнослужащий народной милиции ДНР и один мирный житель погибли. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что республика нуждается в военной и финансовой помощи со стороны РФ.

Источник: https://ura.news/news/1052534244