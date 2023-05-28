Экс-депутат, долгое время представлявший Дагестан в Госдуме, признан иноагентом

«В связи с тем, что отдельные либералы на этом фоне решили потыкать пальцем в партию «Единая Россия» хочу высказать свою позицию.

Для Дагестана и рядовых дагестанцев нет большего позора, чем променять свою Родину на три сребреника, зарытых по миру. Все все понимают, а время расставляет все на свои места. Кто с людьми и Россией, а кто «за кордоном».

Ещё раз подтверждается правильность курса «Единой России», лично Андрея Турчака , который в 2021 своевременно обновил депутатский корпус. Есть ясная, открытая позиция главы Дагестана Сергея Меликова.

Для любого нормального политика статус иноагента – это показатель лицемерия и предательства.

Каждый уважающий себя гражданин, а уж тем более общественно-политический деятель каждый день делает свой выбор. Чем выше статус – тем серьёзнее последствия выбора. В моём понимании подобных «политиков», предающих Россию сегодня, критиканов из-за рубежа, нужно не только определять в категорию иноагенты, но и судить. Судить за Государственную измену. Потому что в обществе воспринимается все именно так.