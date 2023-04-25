Экопремия «Комсомольской правды». Третий сезон. Начинаем сбор заявок на самый народный экологический конкурс страны

Мы снова с вами! Профессиональная премия для лучших экологических практик, технологий и проектов компаний, общественных организаций и лидеров мнений медиагруппы «Комсомольская правда» открывает очередной сезон. Ждем ваших заявок.

Напомним, что наша экологическая премия посвящена бережному отношению к природе как основе устойчивого развития. Сохранить окружающую среду — наш долг перед планетой и будущими поколениями. И любое усилие в этой области достойно поощрения и признания. Мы хотим, чтобы о ваших классных проектах узнала вся страна, чтобы их можно было воплощать в жизнь в других регионах, чтобы лучшим экоактивистам подражало молодое поколение и они были примером неравнодушного отношения к природе, чтобы об экоинициативах предприятий говорили как о самых достойных практиках.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ КОНКУРС?

В этом году мы определили 4 основных этапа проведения конкурса.

Первый. Прием заявок.

С 4 апреля по 12 октября.

Подать заявку можно бесплатно.

Внимание!

Прежде чем заполнять заявку, внимательно изучите номинации и критерии оценок. Это поможет вам определиться с тем, в какую из них лучше всего подходит ваш проект, какие вопросы в заявке проработать особенно тщательно и как лучше подать информацию. Вашу заявку будут оценивать эксперты с опытом именно в экологическом направлении. И для объективной экспертной оценки важно, чтобы заявка попала именно к тем экспертам, которые компетентны в этой области.

Качественная заявка — это значит продуманная, соответствующая требованиям, аккуратно написанная в соответствие с выбранной номинацией и корректно оформленная.

Второй. Народное голосование.

С 13 октября по 13 ноября.

Всероссийское народное голосование на сайте Премии в номинации «Экоинициатива года»: пользователи выбирают самые впечатлившие их экоинициативы отечественного бизнеса

Третий. Экспертный выбор.

В составе Наблюдательного совета вновь самые авторитетные эксперты: глава Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, шеф-редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Евгений Сазонов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, заместитель генерального директора Медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева, председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Илья Разбаш и др.

С 14 ноября по 17 ноября.

Формирование шорт-листа Премии

Четвертый. Награждение победителей.

8 декабря

Это будет торжественная церемония с вручением призов и диплома победителей премии.

При положительном решении экспертного совета Медиагруппа «Комсомольская правда» вручит Гран-при Национальной экологической премии — награду имени знаменитого экожурналиста Василия Пескова за самый заметный вклад в решение экологических проблем.

НОМИНАЦИИ

«ЭкоТехнология»

Лучший научный проект, направленный на эффективное обращение с отходами производства и потребления, на снижение нагрузки на окружающую среду, на достижение углеродной нейтральности, на повышение качества питьевой воды, на экологическое оздоровление водных объектов и сохранение уникальных водных систем, на восстановление и сохранение лесов, а также биологического разнообразия всех экосистем.

«ЭкоПродукт»

Лучший проект в результате которого появляется продукт (пищевое, бытовое или производственное изделие), не оказывающий или снижающий вредное воздействие на окружающую вреду, улучшающий экологическую ситуацию в регионе или являющийся экологически чистым продуктом питания.

«ЭкоРегион»

Территория наиболее благоприятная для жизни по экологическим условиям или по снижению негативной нагрузки на природу региона по сравнению с предыдущим периодом. Оценивается чистота воздуха, почвы и воды, территория для жизни, где активно внедряются экологичные технологии, проводятся акции, направленные на сохранение окружающей среды.

«ЭкоПредприятие»

Предприятие, добившееся наиболее значимых результатов по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу, по снижению влияния вредных стоков на водоемы, по рекультивации свалок и строительству очистных сооружений, по восстановлению и сохранению биологического разнообразия всех экосистем в рамках внедрения программ реконструкции/модернизации.

«ЭкоЛидер»

Лидер мнения/Движение, добившийся наиболее значимых результатов в рамках публичной деятельности по улучшению экологической ситуации.

«Мы в ответе»

Лучшие практики, направленные на популяризацию ответственного обращения с животными и снижение числа бездомных животных на определенной территории.

При подаче заявок учитывайте, что эксперты будут оценивать Вашу заявку по следующим критериям:

— Достаточно ли проработан Проект для возможности его оценки, внедрения? (сущность проекта/технологии раскрыта, раскрыта себестоимость реализации, определены потенциальные заказчики технологии)

— Насколько данная Технология возможна к тиражируемости, с точки зрения сложности запуска, финансовой нагрузки?

— Снижает ли данная технология негативную нагрузку на природу по сравнению с ранее известными?

— Способствует ли данная технология использованию природы без истощения ресурсов, сохранению и очищению природных ресурсов?

— Способствует ли данная технология устойчивому развитию общества и повышению общего благосостояния?

Источник