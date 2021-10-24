Образование

Экономя на педагогах-специалистах, мы теряем в людях

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ЧП в Лицее № 51 Махачкалы взбудоражило все дагестанское общество. Подобное ЧП могло произойти в любой дагестанской школе. И предпосылки к этому были уже заложены после системного уничтожения   советской системы образования и   уродования процесса воспитания и образования в образовательных организациях страны. А ведь резонансный случай в московском метро с участием молодых дагестанцев и пермский стрелок из того же ряда.

Не лучшим образом отразилась на деятельности школ и так называемая оптимизация, когда из школьных штатов исчезли педагоги–психологи и социологи. А  главный педагог-психолог Минобрнауки, оказывается, должность внештатная.

К тому же становится известным  из уст   врио министра образования и науки РД Яхьи  Бучаева, что Дагестан — один из двух субъектов РФ, где нет Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и только сейчас принято решение об организации подобного центра. 

Экономя на высококвалифицированных педагогах-специалистах, мы теряем в людях.

Манафов Абдурахман Джалилович, зам. гл.редактора республиканской газеты «Вести Агула»

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