Экономя на педагогах-специалистах, мы теряем в людях

ЧП в Лицее № 51 Махачкалы взбудоражило все дагестанское общество. Подобное ЧП могло произойти в любой дагестанской школе. И предпосылки к этому были уже заложены после системного уничтожения советской системы образования и уродования процесса воспитания и образования в образовательных организациях страны. А ведь резонансный случай в московском метро с участием молодых дагестанцев и пермский стрелок из того же ряда.

Не лучшим образом отразилась на деятельности школ и так называемая оптимизация, когда из школьных штатов исчезли педагоги–психологи и социологи. А главный педагог-психолог Минобрнауки, оказывается, должность внештатная.

К тому же становится известным из уст врио министра образования и науки РД Яхьи Бучаева, что Дагестан — один из двух субъектов РФ, где нет Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и только сейчас принято решение об организации подобного центра.

Экономя на высококвалифицированных педагогах-специалистах, мы теряем в людях.

Манафов Абдурахман Джалилович, зам. гл.редактора республиканской газеты «Вести Агула»