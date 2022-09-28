Экономия средств при закупке позволила Минздраву РД приобрести больше оборудования по Нацпроекту «Здравоохранение»

Реализацию подпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» обсудили на расширенной Коллегии Минздрава РД. Начальник Управления организации оказания медпомощи населению Минздрава РД Муслимат Гасанова отметила, что цель его является снижение смертности от болезней системы кровообращения.

«За 2019-2021 годы закуплено 415 единиц оборудования, в том числе 4 КТ и 1 ангиограф. В 2022 году у нас проводится работа по приобретению 46 единиц медицинского оборудования.

Экономия средств при проведении закупок позволила приобрести больше позиций необходимой медицинской техники. Так, сейчас ожидается поставка реабилитационного оборудования для кардиологических пациентов РКБ. Кроме того, два аппарата МРТ пополнят диагностическую базу РКБ и РКБ СМП, а ангиограф — ГКБ.

До начала Коллегии министр здравоохранения РД Татьяна Беляева вручила награды и благодарности отличившимся руководителям медорганизаций, а также системным администраторам различных лечебный учреждений городов и районов Дагестана, приложившим большие усилия для налаживания цифровой среды и обеспечения электронного документооборота.