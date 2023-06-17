Экономист Халил Халилов прокомментировал выступление Владимира Путина

Эксперт Халил Халилов так прокомментировал изданию «Хlакъикъат» («Истина») выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ:

— Выступление главы государства на экономическом форуме с предложенными новыми решениями можно сравнить с ежегодным посланием лидера государства Федеральному Собранию.

Эффективность стратегии, выбранной Россией при условиях санкционного давления, оказалась очевидной. Устойчивость экономики при этом сохранена вместе со стабильной деятельностью предприятий. Как следствие, не пострадало и благополучие миллионов российских семей.

Сохранение сбалансированной бюджетной и денежно-кредитной политики, их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы и инфляции.

Меня как бизнесмена и экономиста очень радует, что будет сделан упор на на развитие частной инициативы, расширение свободы предпринимательства.

В плане технологического развития обнадеживают акценты президента в выступлении на автоматизации производства и освоение технологий искусственного интеллекта: для этого запускается новая площадка – Форум будущих технологий, где ежегодно будут обсуждаться передовые направления технологического развития. Немаловажно и то, что обеспечивается рост инвестиций: увеличение их притока в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции.

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