Экологическую катастрофу Северного Дагестана озвучил А. Абдулмуслимов

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с руководителем Минприроды России Мурадом Керимов, где наряду с такими проблемами, как необходимость дноуглубления Терека, необходимость капрепремонта Тишиклинской дамбы в составе сооружений Чиркейской ГЭС и другими было озвучено о природной катастрофе в северных территориях Дагестана.

Речь идёт о 1 200 000 гектарах. «В 2020 году с апреля по ноябрь практически не было дождей. А потом около 3 недель в октябре дул сильный ветер…» — привёл одну из причин опустынивания огромных площадей А. Абдулмуслимов. Стоит отметить, что данные территории были предназначены для отгонного скотоводства, однако теперь пришли в негодность.

Председатель Правительства обратился к Мураду Керимову с просьбой изучить указанную проблему для её дальнейшего решения.