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Экологическую безопасность Дагестана обсудил Совбез РД

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Совбез РД провел заседание, где на повестку дня среди прочих был вынесен вопрос обеспечения экологической безопасности республики на фоне введения санкций. По оценке главы республики Сергея Меликова санитарно-эпидемиологическая и экологическая ситуации в Дагестане остаются сложными, несмотря на все принимаемые меры.

Намечены основные задачи в работе данного направления: реконструкция и расширение очистных сооружений в городах, строительство инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, организовать переработку и вывоз ТКО, ликвидация несанкционированных свалок.

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