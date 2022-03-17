Экологическую безопасность Дагестана обсудил Совбез РД

Совбез РД провел заседание, где на повестку дня среди прочих был вынесен вопрос обеспечения экологической безопасности республики на фоне введения санкций. По оценке главы республики Сергея Меликова санитарно-эпидемиологическая и экологическая ситуации в Дагестане остаются сложными, несмотря на все принимаемые меры.

Намечены основные задачи в работе данного направления: реконструкция и расширение очистных сооружений в городах, строительство инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, организовать переработку и вывоз ТКО, ликвидация несанкционированных свалок.