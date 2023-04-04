Экологические проекты Дагестана получили поддержку Минприроды России

Глава Дагестана Сергей Меликов провёл встречу с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. В числе других тем встречи стоял вопрос создания проектов обращения с ТКО в регионе. Этот аспект, по словам Александра Козлова, является важнейшим этапом в проведении мусорной реформы.

«Средства федерального бюджета будут направлены для софинансирования расходных обязательств региона в рамках концессионного соглашения. Территории могут получить субсидию до 95% сметной стоимости строительства», — сказал министр.

Как отметил Сергей Меликов, земельные участки под инфраструктуру уже определены и оформлены.

«Планируем, что к концу 2024 года проблему обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Дагестане мы полностью закроем», — сказал глава региона.

В ходе встречи, стороны обсудили работу по оздоровлению реки Терек и развитию зоны Ачикольских озёр.