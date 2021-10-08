Эко-отели и брендовые маршруты для туристов Кавказа

Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Северный Кавказ и сделала ряд заявлений по развитию региона в области туризма. Так предложено связать точки притяжения, разработать брендовые маршруты, а вдоль маршрутов создать сеть эко-отелей по технологии модульного возведения.

Финансирование будет направляться на реализацию данных целей Ростуризмом, инвесторами, регионами, а также будет организована грантовая поддержка. До 2024 года на грантовую меру поддержки сферы туризма предусмотрено более 5 млрд рублей.