Экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Казахстана отработали задачи во время совместных учений

Группа кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) и Военно-морских сил (ВМС) Республики Казахстан успешно отработала задачи в рамках совместного военно-морского учения в Каспийском море.

С 18 по 24 мая военные моряки России и Казахстана выполняли учебно-боевые задачи в морских полигонах Каспийского моря, расположенных в территориальных водах Российской Федерации и Республики Казахстан. В ходе практических действий корабельные группы Каспийской флотилии совместно с Военно-морскими силами Республики Казахстан совершили переход в едином походном порядке.

Со стороны ВМС Казахстана в совместном учении участвовали пять боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетно-артиллерийские корабли «Орал» и «Мангыстау». Со стороны ВМФ России принимали участие малый ракетный корабль «Град Свияжск», базовый тральщик «Магомед Гаджиев», рейдовый тральщик «РТ-234», спасательное буксирное судно «СБ-738», малое гидрографическое судно «Анатолий Гужвин» и морской буксир «МБ-58».

Экипажи кораблей отработали комплекс мероприятий по отражению ударов средств воздушного нападения противника, выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям, приняли участие в учениях по оказанию помощи аварийному кораблю, терпящему бедствие.

Для противоминных и противодиверсионных действий были задействованы подразделения боевых пловцов обоих государств. Для обозначения воздушной цели к учебному мероприятию привлекался экипаж бомбардировщика Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

В учении особое внимание было уделено взаимодействию ВМФ Российской Федерации и ВМС Республики Казахстан при охране и обороне объектов морской экономической деятельности. Также мероприятие касалось вопросов борьбы с терроризмом в Каспийском море и обеспечения безопасности судоходства и международной морской деятельности.

После подведения итогов совместного учения корабли участников направились в свои пункты базирования.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа