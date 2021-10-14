Эдуард Уразаев выразил уверенность в победе Сергея Меликова на пост Главы РД

Политолог Эдуард Уразаев выразил уверенность в победе Сергея Меликова на выборах на пост главы Республики Дагестан. В подтверждение своей точки зрения политолог привёл три причины. Первая из них в том, что Сергей Меликов сохранил управляемость госорганами в сложных условиях. Второй причиной Эдуард Уразаев выделил тот факт, что депутаты НС РД — это люди системные и понимающие, которые прошли фильтр правоохранительных органов. Третьей причиной стало отсутствие среди кандидатов реальной альтернативы.

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