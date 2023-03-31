Политолог Эдуард Уразаев прокомментировал отчет министра внутренних дел Дагестана НС РД.

«Отчет министра внутренних дел Дагестана показал, что в целом ситуация с обеспечением общественного порядка, борьбой с преступностью и защитой прав и законных интересов граждан в 2022 году улучшилась. Об этом говорит, прежде всего, снижение количества зарегистрированных преступлений как в ряде сфер жизни общества, так и уменьшение их общего количества на 3 процента.

Особенно примечательно уменьшение числа преступлений террористического характера, умышленных убийств, изнасилований, разбоев, краж, поджогов и фактов незаконного оборота оружия.

В тоже время Абдурашид Магомедов справедливо обратил внимание депутатов Народного собрания Дагестана на криминальную активность в сфере экономики и значительное число коррупционных преступлений. Причины такого количества должностных преступлений и числа привлеченных к ответственности по ним руководителей разного уровня должны стать предметом анализа экспертов, депутатов и руководства республики.

Обратило на себя внимание и признание министром того, что незначительно улучшены результаты по декриминализаци и ЖКХ, которые, как он выразился, «не отражают реальную картину криминальной пораженности отрасли».

Важны также его выводы относительно сохранения в республике условий для сохранения на высоком уровне подростковой преступности и правонарушительства, что проявилось и в резонансных преступлениях с участием школьников.

В тоже время нельзя не отметить и статистику по обращениям граждан в МВД и показатели открытости системы для общества, которые также демонстрируют положительные изменения в работе ведомства.

В докладе много и других интересных показателей, которые отражают как позитивные тенденции в жизни дагестанского общества, так и многочисленные проблемы, на которые необходимо обратить внимание властей, политических партий и институтов гражданского общества», — отметил политолог.