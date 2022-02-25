Эдуард Неделько: «Военная операция, в данном случае, была неминуема»

Блогер Эдуард Неделько прокомментировал ситуацию на Украине. «В соцсетях появляются различного рода видео, есть и такие, на которых украинская армия добровольно подписывает обязательства о неучастии в боевых действиях.

Все мы стали свидетелями того, что развернувшаяся военная операция России на Донбассе остановит новые агрессии националистов, в частности против ДНР и ЛНР. Президент нашей страны Владимир Путин много раз говорил об игнорировании требований России об обеспечении гарантий безопасности и не расширении НАТО на восток.

Военная операция, в данном случае, была неминуема. При этом, наша российская армия уважительно относится к украинским военным, но это только к военным, нацистские батальоны, к этой категории не относятся! Для солдат, сложившие оружие, предоставляются коридоры для выхода, еда, а также медицинская помощь.

Цель нашей сильной державы — защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — сказал Неделько.

Источник: http://temirhanshura.ru/news/media/2022/2/25/eduard-nedelko-rossijskaya-armiya-uvazhitelno-otnositsya-ukrainskim-voennyim-krome-natsistskih/