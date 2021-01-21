Единый урок по истории образования ДАССР прошёл в школах Дагестана

20 января все образовательные организации Дагестана провели единый урок ко Дню столетия образования Дагестанской автономной республики. Целью уроков было рассказать о том, как образовалась их родная республика. Как была принята декларация об автономии Дагестана. Какую роль сыграла революция 1917 года на возможность обретения республикой автономности.

Также молодое поколение ознакомили с историей развития Дагестана после установления автономности, а также о том, как ДАССР превратился в РД после развала СССР 1991 году, формировании Конституции Дагестана, его суверенности и демократичности.

Такого рода уроки призваны решать важные задачи формирования духовно-нравственных основ у подрастающего поколения.