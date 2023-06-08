Единый расчетный центр города Каспийска рассказал о работе организации

Жители Каспийска уже долгие годы оплачивают все коммунальные услуги в едином расчетном центре. Отметим, что это единственный ЕРЦ во всей республике. Удобство данной организации в том, что жителям больше не приходятся оплачивать коммунальные платежи в разных расчетный центрах, как было ранее.

Преимуществом центра также является то, что жители помимо оплаты всех услуг в одной кассе, могут провести ее в онлайн формате через QR- код.

Помимо онлайн-формата по всем районам города расположены 18 касс ЕРЦа, где житель может оплатить свою задолженность. Стоит подчеркнуть, что абонент не согласен с выставленной суммой при оплате на кассе или онлайн/формате, то он может не проводить оплату до разбирательств.

На сегодняшний день ЕРЦ сотрудничает с крупными агентами по сбору денежных средств: Банк России, Аб — регион и ооо «Монета». А также в 2021 году ЕРЦем совместно с выше перечисленными организациями был реализован очередной проект при поддержки администрации города во главе с Борисом Гонцовым.

По словам руководителя, расчетным центрам заключать договоры о сотрудничестве с ЕРЦем является выгодным предложением, так как сбор коммунальных услуг совершать будет намного комфортнее. Так, расчетный центр Махачкала 1 после заключения договора в 2022 с ЕРЦем увидел заметное повышение числа горожан, осуществляющих своевременную оплату.

По словам генерального директора ЕРЦ г. Каспийска, в ближайшее время планируется расширить работу организации и в других городах субъекта.

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