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Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения учрежден постановлением Правительства РД

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Он возьмет на себя обязанности по:
• устранению технологических проблем;
• развитию систем водоснабжения и водоотведения;
• формированию единого тарифа для потребителей.

Как поясняют в Минстрое РД, создание единого оператора позволит привлечь средства на модернизацию ЖКХ, используя федеральные механизмы поддержки, разработанные в рамках «Инфраструктурного меню».

Что это значит?

У республики появится возможность, участвуя в программах, привлекать деньги на обновление систем водоснабжения:
• за счет средств бюджетных кредитов,
• льготных целевых займов,
• заемных средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
• Фонда национального благосостояния,
• а также за счет средств внебюджетных источников.

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