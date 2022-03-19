Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения учрежден постановлением Правительства РД

Он возьмет на себя обязанности по:
• устранению технологических проблем;
• развитию систем водоснабжения и водоотведения;
• формированию единого тарифа для потребителей.
Как поясняют в Минстрое РД, создание единого оператора позволит привлечь средства на модернизацию ЖКХ, используя федеральные механизмы поддержки, разработанные в рамках «Инфраструктурного меню».
Что это значит?
У республики появится возможность, участвуя в программах, привлекать деньги на обновление систем водоснабжения:
• за счет средств бюджетных кредитов,
• льготных целевых займов,
• заемных средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
• Фонда национального благосостояния,
• а также за счет средств внебюджетных источников.