Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения учрежден постановлением Правительства РД

Он возьмет на себя обязанности по:

• устранению технологических проблем;

• развитию систем водоснабжения и водоотведения;

• формированию единого тарифа для потребителей.

Как поясняют в Минстрое РД, создание единого оператора позволит привлечь средства на модернизацию ЖКХ, используя федеральные механизмы поддержки, разработанные в рамках «Инфраструктурного меню».

Что это значит?

У республики появится возможность, участвуя в программах, привлекать деньги на обновление систем водоснабжения:

• за счет средств бюджетных кредитов,

• льготных целевых займов,

• заемных средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,

• Фонда национального благосостояния,

• а также за счет средств внебюджетных источников.